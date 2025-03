Dove vedere Inter-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Luci a San Siro per l' Inter di Simone Inzaghi, chiamata ad ospitare l' Udinese di Kosta Runjaic, in occasione della sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. Nerazzurri in testa alla classifica , con tre punti di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte e sei sull' Atalanta di Gian Piero Gasperini. All'orizzonte, per Thuram e compagni, un aprile ricco di impegni importanti, tra campionato, semifinali di Coppa Italia e quarti di Champions League. Di fronte, questa sera, una squadra che può vivere con la giusta spensieratezza questo finale di stagione, complici i 40 punti finora conquistati. L'obiettivo è difendere il decimo posto dall'assalto del Torino di Vanoli.

Inter-Udinese, l'orario

Inter-Udinese si disputerà oggi, domenica 30 marzo, alle ore 18 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro.

Dove vedere Inter-Udinese in diretta tv

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta da DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport, anche in 4KHDR. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi collegati a PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Inter-Udinese in streaming

Inter-Udinese sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di San Siro in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.