Fiorentina-Atalanta 1-0: tabellino, statistiche e marcatori

FIRENZE - Seconda vittoria consecutiva per la Fiorentina, seconda sconfitta di fila per l'Atalanta: al Franchi la sfida tra viola e nerazzurri è finita 1-0. A decidere l'incontro, valido per la trentesima giornata di Serie A, è stato un gol di Kean al 45': sedicesimo centro in campionato, ventunesima rete stagionale per l'attaccante della Nazionale.