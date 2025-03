Classifica Serie A aggiornata dopo Napoli-Milan, ecco cosa cambia

Dopo le vittorie di Cagliari, Fiorentina e Inter rispettivamente contro Monza, Atalanta e Udinese, il Napoli di Antonio Conte batte il Milan di Sergio Conceicao al Maradona per 2-1. Il successo dei partenopei permette a Conte di restare in scia di Inzaghi mantenendo il distacco di tre punti in classifica dalla capolista. Per il Milan, invece, diventa sempre più complessa l’ipotesi di centrare la zona che vale l’Europa. Dopo questa sconfitta, infatti, Conceicao - attualmente nono in classifica - perde altro terreno rispetto alle squadre che lo precedono.