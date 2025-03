Dove vedere Lazio-Torino in tv? Dazn o Sky, orario

Archiviata la sosta per le nazionali, la Lazio di Marco Baroni ritrova la Serie A e il pubblico dell'Olimpico, in occasione del Monday Night della 30esima giornata di campionato. A Roma arriva l'ambizioso Torino di Paolo Vanoli, che ha ingaggiato un duello a distanza con l'Udinese di Runjaic per il decimo posto e la conquista della parte sinistra della classifica. I biancocelesti, dal canto loro, devono immediatamente riscattare il pesante 5-0 di Bologna, con una vittoria che li riporterebbe davanti alla Roma di Ranieri e a -1 dalla Juve di Igor Tudor.