Serie A 2025/26, le date: ecco quando inizia e quando finisce il campionato

Stop a maggio per i Mondiali 2026

Il prossimo anno sono in programma i Mondiali di calcio, che inizieranno l'11 giugno 2026 e si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti fino al 19 luglio. L'Italia di Spalletti inizierà le qualificazioni a giugno e non è quindi ancora certa di partecipare, ma la Lega Serie A ha comunque considerato uno spazio di tempo necessario alla preparazione della nazionale azzurra, dopo la conclusione del campionato.