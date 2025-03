Lazio-Torino diretta Serie A: segui la sfida di oggi

20:54

7' - cartellino giallo

Ammonito Lazaro (Torino) per trattenuta su Isaksen (Lazio)

20:52

5' - occasione Torino

Primo squillo del Torino: Zaccagni perde palla, Adams raccoglie e vola verso la porta di Provedel. Romagnoli però ci mette la gamba e devia in calcio d'angolo. Vlasic conquista il pallone su rimpallo e ci prova dalla distanza

20:45

1' - iniziata

Partita la sfida: Lazio in maglia bianca, Torino in rosso granata

20:43

Squadre in campo

Lazio e Torino entrano in campo: risuona l'inno della Serie A

20:41

Salas, l'omaggio della Nord

"Che ce frega de Ronaldo noi c'avemo el Matador", con questo coro intonato dalla curva Nord, Marcelo Salas viene omaggiato da tutto lo stadio e mostra la maglia celebrativa con il suo numero 9

20:39

Vagnati: "Casadei e la trattativa con la Lazio"

Il direttore dell'area tecnica del Torino Davide Vagnati su Casadei: "La Lazio era interessata a Casadei? Io faccio il mio lavoro, ero convinto di Cesare e ho fatto il possibile perché anche il presidente mi seguisse su questa trattativa. Adesso posso dire che è anche più forte di quello che pensavo, sono molto contento del fatto che sia voluto venire fortemente al Torino. Il cambio modulo è stato molto importante, nel corso del mercato ci siamo parlati e abbiamo capito quali zone di campo bisognava rinforzare. Abbiamo preso anche per questo Elmas e anche Casadei”

20:32

Baroni: "Serve attenzione"

"Dobbiamo stare attaccati alla nostra prestazione, giocare con determinazione e intensità, come dico sempre dobbiamo giocare pallone su pallone, non c'è un pallone meno importante di un altro, serve questa attenzione e questa voglia. Dobbiamo continuare il nostro lavoro". Così carica la sua Lazio l'allenatore biancoceleste

20:28

La Lazio in Europa League

"Una vittoria europea per La Lazio? Speriamo nell'Europa League ma soprattutto che vincano oggi contro il Torino e conquistino almeno un punto, magari 3 - continua Salas -. Spero che la Lazio chiuda bene questa stagione. La scomparsa di Sinisa Mihajlovic e Sven-Goran Eriksson? Due grandi persone, mi è dispiaciuto molto per la loro morte. Sinisa mi è stato vicino e mi ha aiutato molto. È stato un giorno molto triste quando se n'è andato. Dobbiamo ricordarlo com'è stato: grande uomo, amico e persona. Mando un messaggio di affetto alla sua famiglia. Se mi rivedo in qualche giocaotore oggi? Difficile paragonarmi con altri, non riesco fare un nome".

20:24

Le parole di Marcelo Salas

Le parole del Matador prima del match: "È un'emozione belllissima essere qui all'Olimpico, è sempre un piacere. Mi sento nervoso ma sono contento. Il mio gol più bello? Direi quello in Supercoppa contro il Manchester e i primi gol con la maglia della Lazio, per esempio quello all'Inter in trasferta a Milano. Momenti che porto nel mio cuore, e i tifosi ancora mi scrivono sui social. Ringrazio tutti: mi hanno sempre fatto sentire uno di loro".

20:11

Il precedente

L'ultima volta che Lazio e Torino si sono affrontate di lunedì sera e allo stadio Olimpico di Roma, i granata si sono portati a casa i tre punti. Era il Il 2017 e il Torino ha vinto con le reti di Berenguer, Rincón e Edera. Luis Alberto l'unico marcatore per i biancocelesti

0:03

Chi è l'arbitro della sfida

Sarà Davide Massa, della sezione di Imperia, il direttore di gara di Lazio-Torino. Assistenti Vecchi e Ricci, quarto uomo Massimi. Al VAR invece ci sarà Pezzuto, mentre al VAR affidato Marini

9:50

Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Dia.

A disp: Mandas, Furlanetto, Gila, Lazzari, Pellegrini, Belahyane, Tchaouna, Dele-Bashiru, Noslin. All. Baroni

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams.

A disp: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Ilic, Sanabria, Pedersen, Dembele, Sosa, Tameze, Gineitis, Linetty All. Vanoli

19:45

Dove vedere Lazio-Torino in tv

