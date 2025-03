La Lazio non va oltre il pareggio contro il Torino: 1-1 all'Olimpico contro la squadra di Paolo Vanoli. Marusic la sblocca per Baroni, ma Gineitis nel finale regala un pareggio importante ai granata. I biancocelesti mancano il contro sorpasso ai danni della Roma di Ranieri e ora scivolano a -4 dal quarto posto, occupato dal Bologna. Queste le parole di Baroni ai microfoni di Dazn nel post partita: "La squadra voleva vincere e abbiamo fatto una partita per farlo. Quando non la chiudi non devi prendere questo gol. Ci vuole più attenzione, l'azione del gol era leggibile. Oggi siamo dispiaciuti e mortificati. Il distacco dal quarto posto non ci preoccupa. Ci mancano dei punti, alcuni li buttiamo via come oggi, ma la squadra deve rimanere centrata. Abbiamo troppe partite importanti per abbassare la testa. Quindi testa alta e voglia". E sui fischi ricevuti dai tifosi a fine partita: "Sono giusti, comprensibili: è tanto che non vinciamo in casa, e non facciamo completamente tutto per vincere le partita. I tifosi giustamente vogliono vedere una squadra diversa".