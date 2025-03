ROMA - Dagli applausi per Marcelo Salas, ospite d’onore, ai fischi. L’Olimpico a due facce. Quella principale riguarda la delusione per l’ennesimo pareggio. Il gol di Marusic aveva illuso: festa grande sotto la Curva Nord. E poi il gol all’82’ di Gineitis ha gelato l’intero stadio. Che alla fine ha fischiato i ragazzi di Baroni. Tutti sono andati sotto la Curva, ma da lì sono piovuti solo fischi, che non sono mancati nemmeno durante l'intervallo, chiuso sullo 0-0.