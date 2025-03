Al Bentegodi non si va oltre il pareggio: finisce 0-0 la sfida tra Verona e Parma . Un tempo a testa per le formazioni di Zanetti e Chivu che però non riescono a capitalizzare le rispettive superiorità. Un punto a ognuno che muove la zona bassa della classifica : i veneti salgono a quota 30 punti agganciando il Como di Fabregas, mentre Delprato e compagni si staccano dal Lecce e salgono al 16esimo posto.

Verona-Parma, pareggio al Bentegodi: Chivu ferma Zanetti

Il Verona va vicino al vantggio dopo appena due minuti dall'inizio della partita: sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Mosquera di testa centra in pieno la traversa. Risponde il Parma dopo pochi minuti con una bella combinazione tra Bonny e Almqvist con lo svedese che sfiora il palo. La squadra di Zanetti crea di più e alla mezz'ora di gioco Sarr spreca una grandissima occasione, ancora una volta su angolo: palla sul primo palo, Suzuki respinge con i pugni ma il pallone finisce sui piedi di Sarr che da due passi a porta praticmente spalancata calcia al volo e con il piattone la manda alta. Nel finale della prima frazione, ancora pericoloso Mosquera che si invola a tu per tu con Suzuki, ma Delprato recupera al momento del tiro e mette fuori. Il colombiano uscirà poi nel secondo tempo con qualche fischio del Bentegodi. Nella ripresa si abbassano i ritmi e il Parma trova più spazio, specialmente nel contropiede guidato da Man che si fa tutto il campo fino in area, senza però riuscire a calciare a causa del grande recupero di Ghilardi. Allo scadere del recupero, il Verona ha l'occasione per vincere la partita: cross dalla destra per Tengstedt che di testa tutto solo nel centro dell'area la manda alta.