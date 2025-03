Classifica Serie A aggiornata dopo Lazio-Torino, cosa cambia per la corsa all'Europa

La sfida tra Lazio e Torino chiude la 30esima giornata di Serie A. I biancocelesti non vanno oltre il pareggio: 1-1 all'Olimpico contro la squadra di Vanoli. Marusic sblocca la sfida per la squadra di Baroni, ma Gineitis nel finale regala un pareggio importante ai granata. Con questo pareggio, la Lazio spreca la possibilità del contro sorpasso sulla Roma : ora sono entrambe a quota 52 punti e all'orizzonte c'è il derby, che potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni europee delle due formazioni (partita in programma il 13 aprile alle 20:45).

Serie A, la classifica aggiornata dopo Lazio-Torino

Tanta pressione sulla Lazio per questo posticipo dopo aver visto quasi tutte le dirette concorrenti vincere e accorciare la classifica dal terzo all'ottavo posto. L'Atalanta mantiene la terza piazza nonostante la sconfitta a Firenze con i viola che tornano alla grande in corsa per un posto in Champions. Il Bologna rimane quarto vincendo a Venezia, mentre la Juventus sfrutta bene il cambio in panchina rimanendo nella scia della squadra di Italiano. Ecco come è cambiata la classifica del massimo campionato italiano dopo la chiusura della 30esima giornata: SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA.