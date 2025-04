Serie A, squalificati Inzaghi e Conte: tutte le decisioni del giudice sportivo

Adesso c'è anche l'ufficialità: il Giudice sportivo ha squalificato per una giornata Antonio Conte e Simone Inzaghi. Queste, nel dettaglio, le motivazioni. Nel caso di Inzaghi, che dovrà pagare anche un'ammenda di 5mila euro, si legge: "ammonizione (Nona sanzione); per avere inoltre, al 48' del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato in maniera plateale e concitata una decisione arbitrale, reiterando tale atteggiamento dopo la notifica del provvedimento di espulsione". La scena durante la sfida contro l' Udinese ha fatto il giro dei social e delle tv e quindi, puntuale, è arrivato il provvedimento del giudice. Inzaghi, che si è scusato subito a fine partita, salterà la partita di sabato 5 aprile alle 18 a Parma.

Serie A, Conte squalificato: il motivo

Salterà invece Bologna - Napoli di lunedì 7 aprile Antonio Conte: squalificato perché diffidato e ammonito durante la partita contro il Milan al Maradona. Per lui nessuna ammenda. Da segnalare, infine, la squalifica di Russo del Monza, tra i dirigenti, "per avere, al termine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, criticato in modo irrispettoso l'operato arbitrale". Proprio lui, che è un ex arbitro.