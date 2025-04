Genoa-Udinese 1-0: Zanoli lancia i rossoblù, Vieira ipoteca la salvezza

GENOVA - Vittoria sofferta per il Genoa nell'anticipo del venerdì, valido per la 31esima giornata di Serie A . Al 'Ferraris' di Genova la spuntano i padroni di casa che vincono 1-0 contro l' Udinese : decisivo il gol di Zanoli al 77' ma che brivido per il 'Grifone'. I bianconeri friulani, all'ultimo respiro, trovano il pari con Rui Modesto ma l'arbitro Perenzoni annulla la rete per un fuorigioco di Lucca a inizio azione. Seconda vittoria consecutiva casalinga per i rossoblù che, con i tre punti odierni, ipotecano la salvezza . Terza sconfitta di fila invece per i friulani di Runjaic che, con ogni probabilità, dicono addio ai sogni europei.

Genoa-Udinese 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Genoa arrembante, Udinese in affanno

Avvio di gara aggressivo del Genoa che sfiora il gol del vantaggio in due occasioni: al 5' il colpo di testa di Thorsby viene neutralizzato dalla grande parata di Okoye. L'estremo difensore bianconero si ripete al 10' sul destro di Pinamonti, imbeccato da uno splendido passaggio in profondità di Malinovskyi. I rossoblù premono sull'acceleratore e sfiorano ancora una volta la rete dell'1-0 al 20': Malinovskyi tenta il tiro con il sinistro ma il suo tentativo viene rimpallato dalla difesa friulana. Sulla ribattuta, Zanoli prova a colpire ma il suo tiro viene parato agevolemente da Okoye. La formazione di Vieira continua però ad attaccare e al 33' è Pinamonti a flirtare con il gol del vantaggio: il colpo di testa dell'ex Sassuolo ed Empoli è impreciso e si spegne di poco sopra la traversa. Al 37' l'Udinese sblocca il risultato con Lucca ma l'arbitro Perenzoni annulla la rete per una trattenuta fallosa del numero 17 bianconero su De Winter. Un solo ammonito nei primi 45', il genoano Frendrup: il danese, diffidato, salterà la sfida del Bentegodi contro il Verona (domenica 13 aprile).

Zanoli lancia Vieira: il Genoa 'vede' la salvezza

La ripresa si apre con il clamoroso gol fallito da Lucca (47'): giocata da urlo di Atta che in area da destra serve un assist perfetto per l'attaccante friuliano, posizionato sul secondo palo. Incredibilmente il numero 17 dell'Udinese spreca tutto, mandando il pallone a lato con il piatto destro e a porta praticamente sguarnita. La risposta del Genoa non si fa attendere e arriva al 51': Solet scivola in fase di impostazione e si fa rubare la palla da Zanoli che serve in area Pinamonti il cui tiro di prima intenzione è debole e centrale. L'Udinese è più intraprendente e al 75' Ehizibue spaventa i rossoblù: Leali para il colpo di testa dell'olandese con un ottimo riflesso, alzando il pallone sopra la traversa. I bianconeri spingono ma il gol lo trova il Genoa al 77' con Zanoli. Il neo entrato Ekuban (in campo al 68' al posto di Malinovskyi) crea superiorità numerica sull'out mancino: il suo cross, deviato da Okoye, arriva sui piedi dell'esterno classe 2000 (in prestito dal Napoli) che arriva sulla ribattuta e deposita il pallone in rete. La squadra di Runjaic accusa il colpo e rischia di capitolare ancora all'84': Ekuban prova la conclusione parata da un ottimo Okoye, Thorsby arriva sulla respinta in spaccata ma il portiere dell'Udinese è provvidenziale. Al 94' arriva a sorpresa il pari dei bianconeri: sponda di Bijol e gol di Rui Modesto. La gioia bianconera dura però qualche secondo. Il motivo? Un millimetrico fuorigioco di Lucca a inizio azione: il gol infatti, dopo una rapida revisione al Var, viene annullato. Finisce qui, con i tifosi rossoblù in festa: tre punti d'oro per Vieira che sale a 38 punti, a -2 dall'Udinese (ferma a 40) e ipoteca la salvezza.

