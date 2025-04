Dove vedere Parma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Dopo il pari nel derby di Coppa Italia con il Milan di Conceiçao, in occasione della semifinale d'andata del torneo, l'Inter di Simone Inzaghi è pronta ad affrontare la trasferta di Parma, dove ritroverà un grande ex nerazzurro come Cristian Chivu. Campioni d'Italia in carica sempre in vetta alla classifica di Serie A con 67 punti all'attivo, con tre lunghezze di vantaggio sul Napoli di Antonio Conte, ma chiamati ad un autentico tour de force in questo mese di aprile, essendo ancora in corsa in tutte le competizioni. I ducali, dal canto loro, sono alla ricerca di punti salvezza, per allontanare una zona retrocessione che al momento dista appena tre punti.