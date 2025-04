Como, tris in rimonta nel derby con il Monza: Nesta sempre più solo in fondo alla classifica

Tris del Como nel derby: il Monza perde ancora e vede avvicinarsi la retrocessione in Serie B . Ventesima sconfitta stagionale, seconda consecutiva per gli uomini di Nesta . Sorride Fabregas : ritorno al successo dopo quattro giornate, Paz e compagni salgono a 33 i punti in classifica .

Dany Mota illude il Monza, Ikoné e Diao firmano la rimonta del Como

All'U-Power Stadium vantaggio immediato dei padroni di casa: al 5' gol di Dany Mota, che non segnava da cinque mesi. Ci è riuscito approfittando di un errore di Kempf sul lancio di Kyriakopoulos: palla rubata al difensore tedesco, destro vincente. Rete illusoria perché al 16' gli ospiti hanno pareggiato con Ikoné: secondo centro con la maglia dei lariani per l'ex Fiorentina, il primo in trasferta. Assist di Diao, mancino chirugico, Turati battuto. Al 39' è stato proprio Diao a ribaltare il risultato su passaggio di Caqueret, svirgolato da Pedro Pereira: controllo a seguire e tiro all'angolino. L'attaccante senegalese non trovava l'urlo liberatorio dal 23 febbraio (Como-Napoli 2-1). Al 42' Douvikas si è divorato il gol del possibile 3-1 vanificando una ripartenza spinta da Nico Paz e conclusa con un tiro di Diao respinto da Turati.

Tris Como con Vojvoda, Monza ko nel derby

Al 51' il gol che ha incanalato definitivamente la partita sui binari del Como. Apertura di Caqueret per Vojvoda, che ha avuto tutto il tempo di avanzare palla al piede, prendere la mira e scaricare un destro potente all'incrocio dei pali poco dopo il suo ingresso in area di rigore. Dany Mota ha provato a scuotere il Monza con un tiro al volo su cross di Ciurria, deviato in angolo da Butez. Troppo poco per riaprire la partita, scivolata via su ritmi blandi.