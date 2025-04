MILANO - A San Siro ci si gioca l'Europa, potremmo riassumerla così. Per il Milan è forse l'ultima chance di rientrare in corsa, la Fiorentina con una vittoria si porterebbe momentaneamente a -2 dal Bologna quarto. Segui in diretta il match.

In tre minuti il Milan è sotto 2-0, raddoppia Kean. Cambio campo su Dodo in area, sponda per Kean dentro l'area e tap-in facile facile. Fiorentina avanti 2-0, San Siro gelato. Per Kean è il 17° gol in campionato.

Che giocata di Leao! Lancio di Theo per lo scatto in profondità del portoghese che stoppa e punta la porta, poi sceglie l'assist invece del tiro ma Abraham non arriva sul pallone.

7' - AUTOGOL DI THIAW, 1-0 FIORENTINA

Clamoroso autogol di Thiaw, la Fiorentina è in vantaggio a San Siro: Musah perde palla nella propria trequarti, scatta la ripartenza della Fiorentina con Gudmundsson che in area mette dentro il traversone rasoterra. Thiaw per anticipare Kean si trascina il pallone in porta.

6' - Spunto di Dodo, si salva il Milan

Primo affondo con dribbling di Dodo sulla destra, il cross dentro mette in apprensione la difesa del Milan che poi riesce a salvare.

1' - Inizia Milan-Fiorentina

Si parte, primo pallone gestito dalla Fiorentina, oggi in maglia bianca. Milan col classico completo rossonero.

Pulisic per la doppia cifra, Kean in scia di Vlahovic e Kvara

Pulisic, a quota 9 reti e 6 assist in questa Serie A, può diventare il secondo giocatore statunitense capace di andare in doppia cifra di gol in due diverse stagioni nei cinque grandi campionati europei negli anni 2000 (12 centri nel 2023/24), dopo Clint Demspey. Kean, invece, è attualmente a 199 presenze e 99 vittorie nei cinque grandi campionati europei e può diventare il terzo giocatore nato negli anni 2000 capace di prendere parte ad almeno 20 reti in una stagione di Serie A (16G+3A), dopo Vlahovic (in tre diversi tornei) e Kvaratskhelia.

Furlani dribbla il caso Paratici

L'ad del Milan Furlani a Sky: "Caso Paratici? Tre giorni fa avevo detto che non era stata presa alcuna decisione sul direttore sportivo. Oggi siamo allo stesso punto, non c'è nessuna novità e nessuna scelta. Siamo focalizzati sulla stagione. L'identikit? Che sia uno che ci faccia vincere, conta scegliere la persona giusta. L'organigramma del club rimarrà lo stesso? È presto per questo. Conceiçao? È il nostro allenatore, siamo focalizzati nel fare bene fino a prossima stagione".

Fiorentina e Milan in campo: i numeri della gara

Entrano in campo le squadre per il riscaldamento. I viola affrontano il Milan con più punti in classifica per la prima volta dal 30 dicembre 2017 (pareggio 1-1 con le reti di Calhanoglu e Simeone). In generale, la Fiorentina è rimasta imbattuta in quattro delle ultime sei occasioni in cui ha affrontato i rossoneri in campionato avanti in classifica (3V, 1N).

Le formazioni ufficiali di Milan-Fiorentina

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. Allenatore: Conceiçao.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Palladino.