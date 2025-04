Beffa Inter, il Parma rimonta due gol: il Napoli a -4, ma Conte lunedì può accorciare

Succede di tutto in Parma-Inter : finisce 2-2 al Tardini dopo una partita spettacolare . La squadra di Inzaghi, in tribuna per la squalifica, chiude il primo tempo sul doppio vantaggio ipotecando i tre punti, ma i gialloblù si riportano sul pareggio nel giro di nove minuti. I nerazzurri si portano a +4 dal Napoli secondo , ma la squadra di Conte ha una partita in meno e scenderà in campo lunedì sera contro il Bologna : gli azzurri avranno una possibilità cruciale per ridurre la distanza con la capolista.

Inter, solo un pareggio al Tardini: il Parma rimonta in nove minuti

Nella prima frazione domina l'Inter, nonostante il Parma riesce a essere pericoloso: prima con il gol mangiato da Bonny tutto solo in area, poi con il tiro angolato di Man respinto da una grande parata di Sommer. Ma a passare in vantaggio sono i nerazzurri con Darmian al 15': ennesimo assist di Dimarco, l'ex Manchester United fa sbattere la palla contro il palo e porta avanti i suoi. La squadra di Inzaghi gestisce bene il vantaggio continuando ad attaccare per trovare il raddoppio, che arriva poco prima la fine del primo tempo. Thuram non colpisce bene il pallone a tu per tu con Suzuki, ma ne esce fuori una traiettoria fortunata che si impenna e finisce alle spalle del portiere avversario. Un gol fortuito che ha scatenato la reazione dello stesso attaccante e di papà Lilian in tribuna. Nella ripresa cambia tutto: il Parma entra con un piglio diverso e fa sua la partita. Prima accorcia le distanze con il gol di Bernabé al 60', ed esattamente nove minuti dopo Ondrejka trova il suo primo gol in Serie A, complice una deviazione di Acerbi che ha ingannato Sommer e ha regalato il pareggio al Parma. Nel finale, Pellegrino si divora il gol che avrebbe potuto regalare una vittoria storica ai ducali.