Classifica Serie A aggiornata dopo Milan-Fiorentina, ecco cosa cambia

Il match tra Milan e Fiorentina , ultimo anticipo del sabato della 31esima giornata di campionato, ha portato a delle variazioni nella classifica della serie A . La gara di San Siro è stata emozionante, ricca di gol e con continui capovolgimenti di fronte. Gli uomini di Palladino sono partiti con il vento in poppa e dopo dieci minuti erano avanti 2-0, grazie all'autorete di Thiaw e al gol di Kean . I rossoneri hanno accorciato le distanze con Abraham, ed hanno trovato il pareggio nella ripresa con l'ex Jovic. Con questo pareggio, la Fiorentina aggancia momentaneamente Lazio e Roma a quota 52 . I giallorossi ospiteranno in questo turno la Juventus, mentre i biancocelesti saranno impegnati a Bergamo contro l'Atalanta. Il Milan si porta a quota 48, a meno quattro dai viola e dalle due romane

Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Fiorentina

Gli anticipi della 31esima giornata di campionato non hanno stravolto la classifica, ma hanno permesso di riaprire la lotta scudetto. Il pareggio tra Parma e Inter nel match delle ore 18, porta i nerazzurri a quaota 68, più quattro sul Napoli, che lunedì a Bologna, cercherà di accorciare le distanze con la vetta. Una sfida che accenderà la corsa al titolo la corsa in Champions League, con i rossoblù di Italiano, momentaneamente in quarta posizione. Ecco come è cambiata la classifica del massimo campionato italiano dopo gli anticipi del sabato della 31esima giornata: SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA.