Dove vedere Atalanta-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Divise da sei lunghezze in classifica, Atalanta e Lazio tornano ad affrontarsi al "Gewiss Stadium" di Bergamo in occasione della sfida valida per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Scontro per l'Europa, con i nerazzurri chiamati a difendere il terzo posto e a riscattare la sconfitta incassata a Firenze, contro una squadra agganciata dai rivali della Roma nell'ultimo weekend. Non mancano le assenze da ambo le parti, con Gasperini e Baroni costretti a fare di necessità virtù, tra infortuni e squalifiche.