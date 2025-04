Dove vedere Roma-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio Olimpico va in scena l'attesissimo confronto tra la Roma di Claudio Ranieri e la Juve di Igor Tudor , impegnate nella rincorsa all'Europa che conta. Obiettivo quarto posto alla portata di entrambe le squadre, protagoniste del posticipo domenicale della 31esima giornata del campionato di Serie A . Giallorossi reduci dalla vittoria di Lecce, che gli ha consentito di agganciare la Lazio in classifica , mentre i bianconeri hanno aperto con un successo la gestione tecnica dell'allenatore croato. Ranieri senza lo squalificato Saelemaekers, Tudor ritrova Douglas Luiz e Cambiaso.

Roma-Juve si disputerà oggi, domenica 6 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Roma-Juve sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN.

Roma-Juve sarà visibile live in streaming solo su DAZN.