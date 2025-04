Atalanta-Lazio diretta Serie A: segui la partita di oggi

Al Gewiss Stadium è il giorno di Atalanta-Lazio , gara valida per la trentunesima giornata di Serie A . I nerazzurri di Gasperini va a caccia del ritorno al successo dopo due sconfitte consecutive, i biancocelesti di Baroni di una vittoria per interrompere la striscia di tre gare di fila senza conquistare i tre punti. Scontro diretto in chiave Europa. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta su CorrieredelloSport.it .

16:57

La formazione ufficiali dell'Atalanta

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Cuadrado, Retegui, Lookman.

16:45

Atalanta-Lazio, alle 18 il calcio d'inizio

Alle 18 il calcio d'inizio di Atalanta-Lazio. Nerazzurri e biancocelesti puntano a un successo dal peso specifico significativo sia in chiave Europa sia per riprendere feeling con una vittoria che per l'Atalanta manca da due giornate (4-0 all'Allianz Stadium contro la Juve) e per la Lazio da tre (Milan-Lazio 1-2). Gli uomini di Gasperini, terzi in classifica dopo la trentesima giornata, hanno la possibilità di staccare gli odierni dirimpettai di 8 punti. Baroni vuole ridurre a due le lunghezze di ritardo dalla Dea: se così fosse la Lazio si porterebbe momentaneamente a un punto dal Bologna, quarto (56 punti), e opererebbe l'aggancio ai danni della Juve, quinta (55 punti). In attesa di Roma-Juve (oggi, ore 20:45), un blitz al Gewiss Stadium varrebbe anche il temporaneo +3 sulla Roma, sesta (52 punti).

Gewiss Stadium - Bergamo