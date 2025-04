Ranking Uefa dopo Barcellona-Dortmund: la situazione per il quinto posto Champions è ancora da decidere

ROMA - Vincendo a Monaco contro il Bayern , l'Inte r aveva riavvicinato l' Italia alla Spagna nel Ranking Uefa . Il poker del Barcellona contro il Borussia Dortmund l'ha riallontanata ma è tutto ancora da decidere: come cambia la speciale classifica dopo le partite di stasera (9 aprile), che hanno portato a conclusione il quadro delle gare valide per l'andata dei quarti di finale di Champions League . Il successo dei blaugrana permette ai club della Liga di riacquistare punti di vantaggio per il quinto posto in Champions nella prossima stagione.

Quinta squadra in Champions, la situazione aggiornata sul duello Spagna-Italia

L'Italia potrebbe avere una quinta squadra in Champions a prescindere dal Ranking Uefa qualora la Lazio vincesse l'Europa League, ma il secondo posto nella speciale graduatoria sbloccherebbe un altro slot, come accaduto nella scorsa stagione. Nonostante la sconfitta per 3-1 dell'Aston Villa al Parco dei Principi contro il Psg, l'Inghilterra era e resta saldamente al comando con un punteggio di 24,535 punti ed ancora 5 squadre in corsa rispetto alle 7 che si erano presentate al via tra le varie competizioni. Al secondo posto resta la Spagna con un punteggio di 21,963 e 4 squadre su 7 ancora in corsa, ma con il Real Madrid a forte rischio eliminazione dopo il 3-0 nell'andata dei quarti di finale Champions all'Emirates Stadium contro l'Arsenal. L'Italia, terza, è a quota 20,187.

Spagna e Italia, gli impegni delle squadre ancora in corsa in Europa

Dopo le eliminazioni di Juve, Milan, Atalanta, Bologna dalla Champions e della Roma dall'Europa League, con l'Inter in vantaggio sul Bayern per la qualificazione in semifinali di Champions League, l'Italia confida nella Lazio (attesa dal doppio quarto di Europa League contro i norvegesi del Bodo/Glimt) e nella Fiorentina (impegnata nei quarti di finale di Conference League contro gli sloveni del Celje) per restare in scia della Spagna. La Spagna, di pari passo, deve sperare nella rimonta del Real, nella qualificazione del Barcellona, nell'Athletic Bilbao (ai quarti di finale di Europa League contro i Rangers di Glasgow) e nel Betis (ai quarti di finale Conference contro i polacchi dello Jagiellonia).