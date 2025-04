ROMA - Ranking Uefa : come cambia dopo le vittorie dell'Inter contro il Bayern Monaco (2-1), della Fiorentina contro il Celje (2-1) e la sconfitta della Lazio in contro il Bodo Glimt (2-0). La speciale classifica è stata aggiornata al termine delle partite di stasera (10 aprile), che hanno delineato il quadro dei risultati delle gare valide per l'andata dei quarti di finale di Europa League e Conference League . In palio un quinto posto in Champions nella prossima stagione.

Duello Spagna-Italia per il quinto posto in Champions

Alla Lazio servirà ribaltare il 2-0 contro i norvegesi del Bodo Glimt per accedere alla semifinale di Europa League. La vittoria della seconda competizione più importanti per club in Europa garantirebbe all'Italia di avere una quinta squadra in Champions, nella prossima stagione, a prescindere dal Ranking Uefa. Se così non fosse sarebbe necessario scalzare la Spagna dal secondo posto nel Ranking Uefa per uno slot aggiuntivo.

L'Inghilterra, dopo la vittoria del Chelsea in trasferta contro il Legia Varsavia (3-0) in Conference League, il pareggio del Tottenham contro l'Eintracht Francoforte (1-1) e del Manchester United a Lione (2-2) in Europa League, è sempre più saldamente al comando con un punteggio di 24,677 punti ed ancora cinque squadre in corsa rispetto alle sette che si erano presentate al via tra le varie competizioni europee.

Al secondo posto si consolida la Spagna con un punteggio di 22,249, per effetto del pari a reti inviolate dell'Athletic Bilbao fuori casa contro i Rangers di Glasgow in Europa League e della vittoria del Betis (2-0) contro i polacchi dello Jagiellonia in Conference League. Quattro squadre su sette ancora in corsa. Il Barcellona ha ipotecato la semifinale Champions battendo 4-0 il Borussia Dortmund ma il Real Madrid è a rischio eliminazione dopo il 3-0 all'Emirates Stadium contro l'Arsenal.

L'Italia, terza, è a quota 20,437: la Lazio non è riuscita a portar punti a differenza della Fiorentina.

Ranking Uefa, per la Spagna quattro squadre ancora in corsa ma Real a rischio eliminazione

All'Italia non resta che confidare in una nuova vittoria dell'Inter, in una rimonta nella Lazio e nel passaggio di turno della Fiorentina per restare in scia della Spagna. Spagna che spera nella rimonta del Real, in un bis Barcellona in Champions e nelle qualificazioni di Athletic Bilbao e Betis rispettivamente in semifinale di Europa League e Conference League.