Dove vedere Juve-Lecce? Dazn o Sky, orario

Il sabato di Serie A si chiude la sfida all'Allianz Stadium tra Juventus e Lecce. Bianconeri che tornano a giocare in casa dopo il pareggio all'Olimpico contro la Roma. Alla squadra di Tudor serve una vittoria per mantenere il passo di Atalanta e Bologna (che si sfideranno in questo weekend) per la lotta in Champions League. Il Lecce arriva alla sfida a +2 sulla zona retrocessione e vuole tentare l'impresa per guadagnare punti preziosissimi.