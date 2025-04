Dove vedere Inter-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

​La capolista Inter in questa trentaduesima giornata scende in campo a San Siro, ospitando il Cagliari di Davide Nicola. Per la partita di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi, nella gara che intervalla l'andata e il ritorno della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Con il successo, i nerazzurri si porterebbero momentaneamente a sei punti di vantaggio rispetto al Napoli. Il Cagliari, invece, vuole il terzo risultato utile consecutivo.