Dove vedere Atalanta-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Scontro d'alta classifica al "Gewiss Stadium" di Bergamo, dove si affrontano l'Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Bologna di Vincenzo Italiano, in occasione del lunch match della 32esima giornata del campionato di Serie A. Momento complicato per la Dea, reduce da tre sconfitte consecutive e chiamata a riprendersi il terzo posto in classifica, dopo la vittoria di ieri della Juventus. Vola sulle ali dell'entusiasmo, invece, la squadra rossoblù, che non perde dallo scorso 22 febbraio. Il pareggio con il Napoli ha ulteriormente consolidato le certezze di Castro e compagni, pur interrompendo una striscia di sei vittorie di fila, tra campionato e Coppa Italia.