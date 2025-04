Lazio-Roma, Marcolin: "Il derby si gioca con la testa. Scudetto? Inter avanti, ma il Napoli…"

ROMA - " Lazio-Roma ? E' difficile fare pronostici, è un derby che vale molto per l'Europa e questo è lo stimolo più grande". Sono le parole di Dario Marcolin, ex centrocampista biancoceleste e oggi commentatore e talent della squadra di Dazn. Il classe 1971 dice la sua sull'attesissimo match dell'Olimpico prima di un altro derby, stavolta di padel, che si prepara a giocare con Paolo Di Canio contro Simone Perrotta e Vincent Candela al FIP Silver Mediolanum Padel Cup. "Io e Vincent abbiamo fatto proprio ieri il conteggio sui derby di calcio giocati, insieme arriviamo a 23, dunque abbiamo il polso su questa partita".

Marcolin: "Roma in un momento positivo, Lazio in ripresa"

"Come arrivano le due squadre al derby? La Roma arriva da un momento molto positivo, la Lazio si è ripresa con l'Atalanta anche se ha lasciato qualcosa in Europa", sottolinea l'ex centrocampista che poi aggiunge: "Però poi in quella partita lì conta sicuramente l'approccio, i primi 20 minuti soprattutto, con la cattiveria e la personalità che ci si mette. Poi dopo viene il gioco palla a terra. E' una partita da giocare innanzitutto con la testa e poi con il fisico".

Marcolin: "Lotta scudetto? Inter avanti ma occhio al Napoli"

Derby di Roma a parte, Marcolin dice la sua anche sulla corsa scudetto: "Il Napoli ha il calendario migliore, mancano sette partite e sono partite che all'andata ha vinto. L'Inter ha preso una scia importante, anche in Champions. Avrà tante partite, più del Napoli, ma sembra non pagare le fatiche di campionato, Europa e Coppa Italia. Rimane la squadra da battere, ma ho questo piccolo dubbio visto che il Napoli ha sette partite, con sette settimane da programmare e contro squadre che sono nella parte destra della classifica".