Dove vedere Napoli-Empoli in tv? Dazn o Sky, orario

La 32esima giornata di Serie A si chiude con Napoli-Empoli. Dopo la vittoria dell'Inter contro il Cagliari di Davide Nicola, la squadra di Antonio Conte è chiamata a rispondere al "Maradona" per restare in scia e tenere aperta una corsa scudetto destinata a caratterizzare il rush finale di questo campionato. I ragazzi di Roberto D'Aversa, dal canto loro, sono alla disperata ricerca di punti salvezza, per uscire dalle sabbie mobili di una classifica che li vede attualmente terzultimi, a quota 24. Ad oggi, infatti, i toscani sarebbero retrocessi in Serie B.