Abodi e la risposta sul caso scommesse: "Se è giusto che i giocatori coinvolti vadano in Nazionale? Vi dico la mia" 

È giusto che vadano in Nazionale calciatori coinvolti nel caso scommesse? La risposta del ministro per lo Sport,, non è perentoria, dato che al momento si parla ancora di indagati e due calciatori ( Tonali e Fagioli) hanno già pagato con una squalifica per i loro comportamenti. Eppure, Abodi esprimedopo aver misurato l’imbarazzo dell’opinione pubblica per l’inchiesta della procura di Milano. “Io credo che, così come ci ha dimostrato con pragmatismo e senso dei valori Spalletti, la maglia azzurra sia un onore – ha spiegato Abodi dopo aver incontrato il presidente della Figc Gravina e il presidente della Serie A Simonelli nel corso di un’assemblea della divisione femminile – la maglia azzurra la vestono i migliori, non soltanto nel comportamento sportivo ma nel comportamento in generale. Non deve essere un elemento di mortificazione, ma è un tema di responsabilità”. “Portare lo scudetto dell’Italia sul petto è un onore troppo grande per dare un esempio sbagliato e pericoloso - ha aggiunto il ministro -. Le federazioni si muovono in autonomia, il mio però è un pensiero coerente”.