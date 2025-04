Serie A, gli arbitri della 33a giornata: Monza-Napoli a La Penna, Pairetto per Roma-Verona

Serie A, le designazioni arbitrali per la 33a giornata: Monza-Napoli a La Penna, la Roma ritrova Pairetto

Da Lecce-Como a Parma-Juventus, passando per l'attesissimo confronto tra Milan e Atalanta, fino ad arrivare a Bologna-Inter e Monza-Napoli. Cresce l'attesa in vista della 33a giornata di campionato, con tanti verdetti ancora da scrivere, soprattutto nelle zone nobili della classifica. Sabato, alle 18, riflettori puntati sullo "U-Power Stadium", dove toccherà a La Penna di Roma, che vanta ben 16 precedenti con i partenopei: si tratta di dieci vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. La Roma di Ranieri, invece, ritroverà il torinese Luca Pairetto, che ha arbitrato i giallorossi in 18 partite, di cui due derby con la Lazio (due successi con il punteggio di 2-0). In totale, 12 le vittorie di marca romanista. Per quanto concerne i big match di questo turno, in programma nella domenica di Pasqua, Colombo è stato scelto per Bologna-Inter, mentre Piccinini sarà protagonista a San Siro in occasione di Milan-Atalanta.

Ecco tutte le designazioni arbitrali per la 33a giornata del campionato di Serie A:

LECCE - COMO sabato 19/04 h. 15.00

SOZZA

GIALLATINI - COLAROSSI

IV: GALIPO’

VAR: MARINI

AVAR: FABBRI

MONZA - NAPOLI sabato 19/04 h. 18.00

LA PENNA

TOLFO - CECCONI

IV: PERENZONI

VAR: DI BELLO

AVAR: GHERSINI

ROMA - H. VERONA sabato 19/04 h. 20.45

PAIRETTO

MOKHTAR - CIPRESSA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: ABISSO

EMPOLI - VENEZIA domenica h. 15.00

MASSA

PASSERI - COSTANZO

IV: SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: MARINI

BOLOGNA - INTER domenica h. 18.00

COLOMBO

BACCINI - BAHRI

IV: MARCENARO

VAR: ABISSO

AVAR: MERAVIGLIA

MILAN - ATALANTA domenica h. 20.45

PICCININI

IMPERIALE - ZINGARELLI

IV: MARCHETTI

VAR: FABBRI

AVAR: GUIDA

TORINO - UDINESE lunedì 21/04 h. 12.30

COLLU

SCATRAGLI - BIANCHINI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: GARIGLIO

AVAR: MAZZOLENI

CAGLIARI - FIORENTINA lunedì 21/04 h. 15.00

MARINELLI

PERROTTI - LO CICERO

IV: MONALDI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DOVERI

GENOA - LAZIO lunedì 21/04 h. 18.00

AYROLDI

DI GIOIA - MORO

IV: COSSO

VAR: PATERNA

AVAR: FABBRI

PARMA - JUVENTUS lunedì 21/04 h. 20.45

CHIFFI

PRETI - CECCON

IV: BONACINA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MANGANIELLO