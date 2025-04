Dove vedere Monza-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Il Napoli di Antonio Conte fa visita al Monza di Alessandro Nesta, in occasione della 33esima giornata del campionato di Serie A. Azzurri sempre in scia all'Inter di Simone Inzaghi, in una corsa scudetto che caratterizzerà questo rush finale di stagione. Weekend importante per Lukaku e compagni, che hanno la possibilità di mettere pressione ai nerazzurri e agganciare momentaneamente la vetta della classifica, in attesa della sfida del "Dall'Ara". I brianzoli, dal canto loro, proveranno a tenere testa ai partenopei, pur essendo ad un passo dall'aritmetica retrocessione in Serie B.