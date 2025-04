Dove vedere Roma-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Archiviato il pareggio nel derby con la Lazio, la Roma di Claudio Ranieri ospita allo stadio Olimpico l' Hellas Verona di Paolo Zanetti, in occasione della 33esima giornata di Serie A . Dopo due pareggi consecutivi, i giallorossi sono alla ricerca di una vittoria che gli consentirebbe di rimanere in corsa per un prestigioso piazzamento europeo e agganciare momentaneamente il Bologna a quota 57. Gli scaligeri, invece, vanno a caccia di punti salvezza, per allontanare ulteriormente il tandem Empoli-Venezia e la zona retrocessione, attualmente lontana otto lunghezze.

Roma-Verona, l'orario

Roma-Verona andrà in scena oggi, sabato 19 aprile, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Verona in diretta tv

Roma-Verona sarà trasmessa in diretta su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox e TIMVISION Box.

Dove vedere Roma-Verona in streaming

Roma-Verona sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita dell'Olimpico in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.