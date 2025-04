Monza-Napoli diretta Serie A: segui la partita

MONZA - In casa del Monza il Napoli ha la possibilità di agganciare in classifica l'Inter, attesa dalla delicata trasferta contro il Bologna. Conte, senza l'infortunato Neres, prova a mettere pressione a Inzaghi nella lotta per lo scudetto: segui in diretta la partita.

McTominay ci prova direttamente su calcio di punizione al 17', il destro è forte ma centrale: Turati respinge. Pochi secondi dopo, lo scozzese si inserisce in area e crossa, il traversone è deviato e sorovola la traversa. Dal calcio d'angolo svetta Rrahmani che per centimetri non trova la porta.

18:11

11' - Il primo tiro è del Monza

Birindelli ci prova di controbalzo vicino al limite dell'area di rigore, Meret controlla il pallone che termina fuori. Il primo tiro della partita è però del Monza.

18:07

7' - Rafa Marin rischia il giallo

Possesso del Napoli ma il Monza riparte in contropiede, Rafa Marin rincorre Dany Mota e lo stende. Per l'arbitro La Penna non è giallo.

18:01

1' - Inizia Monza-Napoli

Il primo pallone lo muove il Napoli, è iniziata la partita.

17:39

Manna: "Conte? Avremo tempo per parlare"

Il ds del Napoli, Giovanni Manna, a Dazn: "Parole Conte? Mi concentrerei su oggi, cioè su vincere la partita. Avremo tempo per parlare, abbiamo sei finali, vogliamo la Champions per i tifosi. Coltiviamo il sogno di dare fastidio all'Inter fino alla fine, pensando esclusivamente a noi. Programmazione futura? Capiamo di capire come finiamo, per noi la Champions è fondamentale, poi vogliamo completare e migliorare questa rosa. McTominay? È forte, doveva sentirsi al centro progetto e il mister l'ha valorizzato. Ora ce lo godiamo, lui è contento. Siamo attenti per cogliere altre opportunità come quella di McTominay".

17:34

Le parole di Bianco e Nesta

Bianco del Monza a Dazn prima della gara: "Stagioni positive e negative possono servire, mi sarà da lezione quest'anno. Da ogni situazione o allenatore si può estrapolare il positivo. Sono contento per quanto fatto a livello individuale, ma dispiace per questi alti e bassi. Ne va della nostra dignità, c'è modo e modo per scendere giù. Guardiamoci allo specchio e prendiamoci la nostra responsabilità".

Anche Nesta ha parlato a Dazn: "Ormai la stagione è indirizzata, il campionato è stato maldetto. mancano delle partite belle, proviamo a giocare bene, a rischiare e a crederci, se no facciamo un brutta figura. A volte proviamo a tirare su i ragazzi, è anche una strategia la comunicazione".

17:18

Monza, la formazione ufficiale

MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos; Dany Mota, Caprari. Allenatore: Alessandro Nesta.

17:15

La formazione ufficiale del Napoli: non c'è Anguissa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Marin, Olivera; McTominay, Lobotka, Gilmour; Politano, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte.

17:02

I 91 giorni del Napoli

C'è un tabù che il Napoli oggi proverà a sfatare: quello della vittoria in trasferta, che manca da 91 giorni.

16:45

I numeri e le curiosità di Monza-Napoli

Il Napoli ha segnato almeno due gol in tre partite contro il Monza in Serie A (10 reti in totale), rimanendo a secco nelle altre due; solamente Atalanta (cinque) e Inter (quattro) hanno segnato almeno due reti in più occasioni contro i brianzoli nel torneo.Il Monza ha segnato due gol in entrambe le partite casalinghe contro il Napoli in Serie A (1V, 1P); la squadra partenopea potrebbe diventare la prima a subire almeno due reti in tre diverse trasferte contro i brianzoli nel massimo campionato.Dalla sua prima gara interna in Serie A, il 13 agosto 2022, il Monza ha perso 24 volte in casa (14V, 16N) e nel periodo solamente l’Hellas Verona (26) ha subito più sconfitte tra le mura amiche nel torneo – 24 sconfitte interne anche per l’Empoli.