Roma-Verona diretta Serie A: segui la partita

La lotta della Roma per i piazzamenti europei riparte dall'Olimpico: nella Capitale arriva il Verona di Zanetti. Giallorossi reduci da due pareggi consecutivi contro la Juventus e nel derby contro la Lazio. Ranieri vuole tornare a vincere per rimanere attaccato al treno dell'Europa. Situazione opposta per la squadra di Zanetti che deve avvicinarsi alla salvezza allungando la striscia di quattro risultati utili consecutivi. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:30

Terminato il riscaldamento

Roma e Verona hanno concluso le operazioni di riscaldamento. Sta per iniziare il match valido per la per la trentatreesima giornata di Serie A.

20:23

Marco Delvecchio sotto la Curva Sud

Marco Delvecchio sotto la Curva Sud. L'ex attaccante giallorosso, presente allo stadio, si è recato verso il settore più caldo della tifoseria, visibilmente emozionato e commosso, intonando i cori a lui dedicati.

20:20

Duda: "Sarà una giornata interessante"

Anche Duda ha parlato a DAZN: "Non so quando è cambiata la nostra stagione. Adesso abbiamo quasi finito, restano sei partite. Questa sera sarà una giornata interessante, difficile. Dawidowicz è un difensore, non centrocampista, ma ha un grande carattere, personalità, senza di lui siamo in difficoltà: è un leader"

20:19

Baldanzi: "Mi farò trovare pronto"

Tommaso Baldanzi a DAZN: "Questa partita rappresenta un'occasione importante. Cercherò di farmi trovare pronto, vogliamo dare il massimo. Dobbiamo cercare di fare il nostro gioco, con meno tocchi possibili, sarà una gara possibile ma ci possiamo riuscire. Ruolo? Mi trovo bene ovunque sulla trequarti".

20:14

Dybala segue il riscaldamento in mezzo al campo

Paulo Dybala, che ha terminato anzitempo la stagione per infortunio, si trova in mezzo al campo per osservare il riscaldamento dei propri compagni di squadra. Il pallone? Sotto il piede.

20:12

Curva Sud, striscioni contro le trasferte vietate

In Curva Sud sono stati esposti degli striscioni al contrario, un gesto di protesta verso le trasferte vietate.

20:11

Ghisolfi: "Champions? Io ci metterei due euro!" Novità sul rinnovo di Svilar

Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a DAZN: "Una partita importantissima quella di stasera. La classifica è corta, abbiamo un calendario complicato. E' fondamentale vincere, mettere tutto in questa partita. Sarà difficile, ma siamo pronti. Champions? Io ci credo. Ranieri non ci metterebbe un euro? Io due! Diamo il meglio ogni partita, ma penso che siamo la Roma, siamo pronti, siamo capaci. Stiamo parlando con l'agente di Svilar per il rinnovo, lui è concentrato sul campo. L'agente è di alto livello. Non abbiamo fretta, la scadenza è nel 2027, ma è importante il rinnovo sia per il club che per lui. Si merita il rinnovo"

20:05

Svilar, sicurezza di oggi e del domani

A difendere i pali della Roma ci sarà, ovviamente, Mile Svilar. Nella conferenza stampa della vigilia Ranieri aveva parlato del futuro del portiere: "Non siamo preoccupati su Svilar, lui vuole restare, si concluderà con una soddisfazione reciproca, ne sono convinto".

19:55

Roma, le chiavi per vincere oggi all'Olimpico

Ranieri all'Olimpico vuole rimanere agganciato al treno dell'Europa e per farlo deve vincere all'Olimpico: queste le chiavi per battere il Verona.

19:45

Soulé si accende quando vede il Verona

Matias Soulé è nel suo miglior momento da quando è alla Roma. L'argentino è reduce dal gol del pareggio segnato nel derby contro la Lazio e Ranieri gli sta dando lo spazio di Dybala. L'ex Juve ha realizzato due reti contro il Verona e ha fatto meglio solamente contro il Cagliari (3 gol). Un'altra curiosità: Soulé non va a segno da due gare di fila in Serie A dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024, quando il primo dei due gol fu proprio contro la Lazio.

19:40

Ranieri può raggiungere Spalletti

La Roma è imbattuta nelle ultime 16 partite di campionato, grazie a 11 vittorie e cinque pareggi. Se stasera Ranieri dovesse conquistare un risultato positivo, raggiungerebbe la miglior striscia in un singolo campionato che risale al finale di stagione 2015/16, quando Luciano Spalletti arrivò a 17.