Dove vedere Milan-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Nel giorno di Pasqua Milan e Atalanta si affrontano in una sfida importante per i destini delle due squadre. Ai rossoneri di Conceicao servono punti per continuare a sognare l'Europa, mentre i nerazzurri di Gasperini vogliono blindare il loro posto in Champions League per la prossima stagione. A cinque giornate dalla fine del campionato, sarà una sfida decisiva per le due squadre, separate di ben 10 punti in classifica.