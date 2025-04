Dove vedere Bologna-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

Il Bologna per la Champions, l’Inter per lo scudetto. Sfida interessantissima al Dall’Ara dove la squadra di Italiano proverà a frenare i nerazzurri sempre più presi dalla lotta per il titolo. A Inzaghi e i suoi servono punti per rispondere al Napoli che ha vinto contro il Monza e pareggiato i punti in classifica.