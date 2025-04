Empoli-Venezia, doppio botta e risposta per un pari che non serve a nessuno

Il primo match in programma nella domenica di Pasqua della 33ª giornata di Serie A , che vedeva andare in scena lo scontro diretto in chiave salvezza tra Empoli e Venezia , si chiude con un pari per 2-2, che alla fine scontenta entrambe le contendenti e concede una boccata d'ossigeno lunga un punto di vantaggio per il Lecce alla deriva di un Giampaolo comunque confermato dai salentini .

Serie A, la classifica

Empoli-Venezia, succede tutto nella ripresa

Al Castellani va in scena il primo tempo che ti aspetti, con grande attenzione da parte di entrambe le squadre e la paura a regnare sovrana. Empoli padrone del campo ma che non si rende mai pericoloso, Venezia che predilige il non prenderle, ma che con Doumbia sfiora il gol del vantaggio, non fosse stato per il prodigioso riflesso di Vazquez. Nella ripresa accade invece di tutto, dopo che Fazzini al 59' stappa il match con il suo primo gol in campionato. L'immediata reazione dei lagunari porta al pari di Yeboah, un attimo dopo che i toscani si erano divorati il raddoppio con Cacace. Nel finale si capovolgono le parti, perché ad andare avanti è la squadra di Di Francesco, grazie al tap-in di Busio, sull'erroraccio di Vazquez, e a recuperare il risultato è quella di D'Aversa, con la splendida conclusione di Anjorin.