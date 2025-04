Bologna-Inter diretta Serie A: segui la partita tra scudetto e Champions

Bologna-Inter è una di quelle partite che può decidere un gran pezzo della stagione, anche delle altre squadre. Da una parte i rossoblù sono in piena lotta per la qualificazione in Champions League : Orsolini e compagni possono riprendersi il quarto posto, almeno momentaneamente in attesa della sfida della Juventus. Dall'altra parte c'è la squadra di Inzaghi , fresca di accesso alla semifinale di Champions. La pressione della lotta scudetto ora è tutta sui nerazzurri, dopo la vittoria del Napoli che ha sancito l'aggancio in classifica. Segui la partita su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

17:30

Inzaghi: "Bologna in salute e ben allenato, partita difficile"

Inzaghi a Sky Sport: "Affrontiamo questa partita con entusiasmo e voglia. Affrontiamo un'ottima squadra in salute e molto ben allenata. In casa ha perso solo con il Verona in 10, quindi ci vorrà attenzione e una partita da squadra importante. Le scelte le ho fatte in base alla partita che andiamo ad affrontare cambiando il meno possibile con qualche accorgimento. Massima fiducia in chi comincia. Aspettiamo gli infortunati Dumfries e Zielinski. Poi abbiamo avuto il problema di Thuram ma non credo che resterà fuori a lungo. Tutti e tre bisogna valutarli giorno per giorno. I primi due dovrebbero tornare a lavorare con noi settimana prossima".

17:25

Dove vedere Bologna-Inter in tv

L'Inter a Bologna per rispondere alla vittoria del Napoli, Italiano per riprendersi il quarto posto: info e canali per vedere la partita in tv e in streaming.

17:20

Inter a Bologna senza Thuram

Dopo la partita contro il Bayern Monaco, Inzaghi ha perso Marcus Thuram. L'attaccante francese salta la sfida contro il Bologna: quando rientra.

17:10

Italiano: "L'obiettivo è l'Europa, poi vedremo quale coppa"

"L'Inter è tra le squadre più forti del mondo": l'allenatore del Bologna Italia ha parlato della sfida nella conferenza stampa alla vigilia. Ecco cosa ha detto.

17:05

Bologna-Inter attorno ai corner

Le palle inattive e i calci d'angolo saranno un fattore fondamentale per la sfida tra Bologna e Inter: ecco la classifica della Serie A di chi le sfrutta meglio.

17:00

Inter, quanto toglie l'assenza di Dimarco

Inzaghi deve fare a meno ancora una volta di Dimarco. L'esterno nerazzurro ha portato un apporto importantissimo in questa stagione: senza i suoi sette assist, l’Inter avrebbe otto punti in meno in questo campionato. Dimarco è il giocatore che ha portato più punti alla propria squadra grazie ai suoi passaggi vincenti.