La classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Atalanta

L'Atalanta ha superato il Milan nell'ultima partita della domenica di campionato giocata nel giorno di Pasqua . A decidere il match del Meazza un gol di Ederson nel secondo tempo. Un risultato che cambia ancora le carte in tavola nella corsa alla Champions League e, in generale, all'Europa. Ma come è cambiata la classifica dopo questa gara?

Milan, una sconfitta che pesa per l'Europa

Per i rossoneri è un risultato che condanna quasi virtualmente la squadra a non giocare le coppe la prossima stagione: il sesto posto, valido per un posto in Conference League, è a sei punti, ma con la Lazio che deve ancora giocare. La Champions dista invece nove lunghezze.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Milan-Atalanta

L'Atalanta, invece, mette un mattoncino in più per il terzo posto a cinque giornate dal termine del campionato di Serie A.