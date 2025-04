Dove vedere Parma-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

La Juventus è chiamata a rispondere ad Atalanta e Bologna per rientrare immediatamente in corsa per la Champions. Il percorso dei bianconeri riparte dal Tardini, con la sfida al Parma di Chivu, che con ventotto punti è ancora impegnato nella lotta per non retrocedere. I bianconeri faranno a meno di Koopmeiners, non convocato.