Quando si recupereranno le partite di Serie A rinviate per la morte del Papa: tutte le ipotesi

Sono state rinviate Torino-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio e Parma-Juventus . Quindi, quattro gare da recuperare nel già fitto calendario della Serie A che non si era potuta permettere il “lusso” di fermare il campionato durante le festività pasquali. Per la morte di Papa Francesco il calcio, giustamente, si ferma. In preghiera, in silenzio o in un laico lutto di rispetto per il Pontefice.

Cagliari-Fiorentina, la partita più difficile da collocare

Tra queste otto squadre impegnate sui campi nel giorno di Pasquetta, l’unica ancora in gioco nelle coppe europee è la Fiorentina. La squadra di Palladino, da domenica prossima, non avrà quasi più spazio sulla propria agenda: il 27 aprile è infatti in programma la sfida con l’Empoli, quattro giorni dopo si terrà l’andata delle semifinali di Conference contro il Betis, la domenica successiva è in programma la trasferta contro la Roma, poi di nuovo il Betis al Franchi e il Venezia l’11 maggio a chiudere questo ciclo terribile. La gara di Cagliari, a questo punto, potrebbe essere recuperata in mezzo alla settimana, ma il 14 o il 15 di maggio, quindi tra poco meno di un mese. Ma c'è anche un'altra possibilità, ovvero che la partita possa essere recuperata già questo giovedì.

Quando si recupereranno le partite della Lazio e della Juve

Per Torino-Udinese, Genoa-Lazio e Parma-Juve si potrebbe invece inserire in calendario un turno infrasettimanale ad hoc. Difficile, a causa del lutto per la morte del Papa, che si possa scendere in campo già nelle prossime ore, quindi il 23 e 24 aprile. Più probabile che la Lega scelga una delle finestre delle coppe (il 29-30 aprile o il 6-7 maggio), ma non in fascia serale essendo quello uno slot già assegnato alle gare internazionali dell’Uefa. Un altro nodo sarà il rispetto degli orari “televisivi”: quasi impossibile poter garantire, in un martedì o in un mercoledì, le fasce 12.30, 15, 18 e 20.45. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.