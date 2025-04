La Serie A non scenderà in campo sabato 26 aprile. Questo è quanto dichiarato del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci . Una decisione presa in vista del funarali di Papa Francesco e i conseguenti cinque giorni di lutto nazionale stabiliti Consiglio dei ministri. L'annuncio arriva al termine del Consiglio dei Ministri tenutosi a Palazzo Chigi: "I cinque giorni di lutto nazionale iniziano oggi e durano fino al giorno del funerale di Papa Francesco. La Serie A? Le partite di sabato del campionato di calcio sono sospese". Queste le parole di Musumeci .

14:05

Il ricordo di Conceicao

"Io sono praticante, tutti i giorni vado a Messa e per me il Papa era un uomo straordinario, eccezionale. Con le sue parole e il suo sguardo ci mancherà". Così il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, ricorda in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Mila, semifinale di Coppa Italia su Papa Francesco

14:00

Lazio-Parma, quando si recupera?

La partita in programma sabato all'Olimpico non si disputerà, ma c'è una casella libera nel calendario: LEGGI TUTTI I DETTAGLI

13:55

Inter-Roma, le possibili date del recupero

Rinviato il match di San Siro tra nerazzurri e giallorossi a causa dei funerali di Papa Francesco: la data più probabile del recupero potrebbe essere domenica 27 aprile, prima del match Napoli-Torino delle ore 20.45

LEGGI TUTTE LE IPOTESI

13:51

L'appello di Malagò

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò invita le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva a sospendere ogni evento sportivo per la giornata di sabato 26 aprile

13:45

Non solo Serie A

Oltre alle tre gare di Serie A previste per sabato, in calendario anche due match di Serie B, ovvero Sudtirol-Juve Stabia (ore 15) e Catanzaro-Palermo (17.15), mentre per il campionato di Serie C sono in programma le gare valide per l'ultima giornata della regular-season del girone C. Ancora da capire se anche queste partite saranno "sospese" o se si giocherà regolarmente

13:35

Le partite che si giocheranno

Al momento sembra che saranno giocate regolarmente, invece, le partite previste in calendario per venerdì 25 aprile (Atalanta-Lecce ore 20.45) e domenica 27 aprile ovvero: Venezia-Milan ore 12.30, Fiorentina-Empoli ore 15, Juventus-Monza ore 18 e Napoli-Torino ore 20.45

13:30

Rinviate tre partite: tra queste Inter-Roma

Rinviate a data da destinarsi quindi le tre gare previste per sabato 26 aprile valide per la 34esima giornata di Serie A: Como-Genoa, in programma alle 15, Inter-Roma, prevista alle 18 e Lazio-Parma ore 20.45. Una scelta presa anche in virtù dello svolgimento nella stessa giornata, quindi sabato alle ore 10, dei funerali di Papa Francesco, scomparso nella giornata di ieri, 21 aprile all'età di 88 anni

