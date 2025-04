Inter-Roma, le possibili date del recupero: dipende dalla Coppa Italia

Saranno rinviate le partite in programma sabato prossimo, 26 aprile, in Serie A a causa dei funerali di Papa Francesco. Problemi per Inter-Roma, con un'unica finestra disponibile tra l’11 e il 18 maggio se i nerazzurri non arriveranno in finale di Coppa Italia. Se invece la formazione nerazzurra eliminerà il Milan, raggiungendo la finale di Coppa Italia, la sfida tra Inzaghi e Ranieri potrebbe essere recuperata nella settimana tra il 18 e il 25 maggio, ovvero tra la penultima e l’ultima giornata di campionato.

L'ipotesi più probabile: si gioca domenica

Nelle ultime ore è diventata più probabile una terza ipotesi, ovvero che l'Inter accetti di recuperare l'incontro con i giallorossi già domenica 27 aprile, magari intorno all'ora di pranzo o alle 15, rinunciando però a un giorno di riposo in vista della sfida di Champions contro il Barcellona, in programma mercoledì 30 aprile in Spagna. La Lega Serie A vuole comunque che Inter-Roma si giochi prima di Napoli-Torino, in programma domenica alle 20.45. Se saltasse questa soluzione, che comporta un sacrificio per la squadra di Inzaghi, bisognerà aspettare il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Milan, in programma domani sera, mercoledì 23 aprile alle ore 21, per capire quando nerazzurri e Roma portanno recuperare il loro match. Nel derby di Milano si parte dall'1-1 dell'andata, giocata il 2 aprile scorso, con gol di Abraham e Calhanoglu. La finale di Coppa Italia è in programma il 14 maggio a Roma.