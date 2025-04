Serie A, calendario e orari della 34ª giornata dopo i rinvii

MILANO - Dopo l'indicazione di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, è arrivato anche il comunicato ufficiale della Lega Serie A: le tre partite di campionato in programma sabato, saranno rinviate per la concomitanza con i funerali di Papa Francesco, morto ieri a 88 anni. Gli incontri interessati sono Como-Genoa, Inter-Roma e Lazio-Parma.