Dove vedere Genoa-Lazio? Dazn o Sky, orario

Spazio ai recuperi in Serie A, con il Genoa di Patrick Vieira che ospita la Lazio di Marco Baroni in occasione della sfida valida per la 33esima giornata di Serie A, rinviata lunedì per la dipartita di Papa Francesco. Biancocelesti reduci dalla cocente eliminazione dall'Europa League e chiamati a rimanere agganciati al treno per l'Europa, mentre i rossoblù si stanno giocando attualmente il decimo posto in classifica con Torino e Udinese.