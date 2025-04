Genoa-Lazio diretta Serie A: segui la partita

GENOVA - La Lazio prova a ripartire dopo la batosta europea contro il Bodo e l'eliminazione dall'Europa League ai rigori. La chance di riscatto si chiama Genoa: i biancocelesti, con una vittoria al Ferraris, si terrebbero ancora pienamente in corsa in campionato per un posto Champions. Segui la partita in diretta.

17:50

Lazio, la curiosità su Romagnoli contro il Genoa

Il primo gol e la prima espulsione di Alessio Romagnoli in Serie A sono arrivati entrambi contro il Genoa, rispettivamente nel marzo 2013 con la Roma e nel settembre 2015 col Milan. Il difensore della Lazio ha segnato due reti nelle ultime quattro partite - tante quante nelle precedenti 95 gare nella competizione - e potrebbe andare a bersaglio per due match di fila nel torneo per la prima volta da ottobre-novembre 2018, la prima delle due marcature proprio contro i liguri.

17:35

Genoa-Lazio, le formazioni ufficiali

GENOA (3-4-2-1): Leali; Otoa, De Winter, Vasquez; Norton-Cuffy, Masini, Frendrup, Martin; Vitinha, Thorsby; Pinamonti. Allenatore: Vieira.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Rovella, Guendouzi; Marusic, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

17:23

Il Genoa vola con Vieira

Dall’arrivo di Patrick Vieira in panchina (dalla 13ª giornata), il Genoa ha raccolto 29 punti in 20 gare (7V, 8N, 5P) sui 39 totali e sarebbe nono in classifica. Nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il francese è il tecnico con la media punti più alta (1.45 a match) sulla panchina dei liguri nel torneo.

17:15

I numeri di Genoa-Lazio

Dopo un filotto di otto vittorie consecutive in Serie A, il Genoa ha vinto soltanto tre di tutte le successive 17 partite giocate contro la Lazio nel massimo torneo, perdendone ben 11 nel parziale (3N): solo contro Juventus, Roma e Inter i rossoblù hanno subito più ko (12 contro tutte e tre) dal 2015/16 in A.Nelle ultime 10 stagioni di Serie A (dal 2015/16), la Lazio ha segnato ben 39 gol in 17 partite disputate contro il Genoa, per una media di 2.3 reti a match:contro una singola avversaria nel periodo.Il Genoa ha perso quattro delle ultime sei partite casalinghe (1V, 1N) di campionato contro la Lazio in Serie A, comprese le due più recenti: tanti ko quanti quelli subiti dal Grifone contro i biancocelesti nelle precedenti 12 sfide interne (4V, 4N) del torneo.