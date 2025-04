Parma-Juve diretta Serie A: segui la partita di oggi

Dopo il rinvio per la morte di Papa Francesco , Parma-Juventus si recupera oggi, mercoledì 23 aprile. Al Tardini la squadra di Chivu è alla ricerca di punti per allungare sulla zona retrocessione, mentre gli uomini di Tudor cercano il quarto risultato utile consecutivo in campionato per un piazzamento nella prossima Champions League: segui la diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul sito de Il Corriere dello Sport - Stadio .

18:05

Cherubini: "Ringrazio la Juve e Andrea Agnelli. Ma ora al Parma servono i punti"

Le parole dell'Ad del Parma Cherubini nel pre partita: "12 anni bellissimi alla Juve, Ho avuto la fortuna di lavorare in un club così importante, sperienza straordinaria. Ringrazio le persone con cui ho condiviso parte del percorso, su tutti Andrea Agnelli con il quale ho iniziato questo percorso. Partita particolare per me, ma la cosa più importante sono i punti in palio. Chivu? Fino a oggi il mister sia portando in campo i valori che gli hanno permesso di fare una grandissima carriera da giocatore. Una scoperta anche per noi perché è stata una scelta per certi versi rischiosa, ma siamo contenti di quello che sta facendo e speriamo insieme di conquistare la salvezza che è prioritaria. Il progetto dello stadio è uno tra i prioritari per la società C'è stato uno stallo abbastanza lungo, ma credo che sia importante per la città avere uno stadio più moderno e funzionale, ma senza perdere il fascino che c'è al Tardini".

18:00

Keita: "Vogliamo vincere contro la Juve. Chivu ha portato grinta"

Il centrocampista del Parma Keita ha parlato a Dazn nel pre partita: "Abbiamo lavorato tanto su questa partita. Siamo pronti e vogliamo vincere. La Juve è una grande grande squadra e lo sappiamo. Ma quando lavori tutta la settimana con fiducia bisogna essere pronti per dare tutto. Sappiamo che tutti ci supportano e vogliamo continuare a dare tutto. Chivu ha portato grinta".

17:55

Kelly: "Ecco cosa ci chiede Tudor"

Kelly a Dazn: "Quando arriva un nuovo allenatore vuole diverse cose da ogni giocatore. Il mister vuole che sia aggressivo e giocare alto. Ci chiede di attivare il prima possibile i nostri attaccanti ed è un tipo di idea che stiamo rispecchiando. Ovviamente anche la parte mentale della partita è ancora più importante e l'ha introdotta in ognuno di noi da quando è arrivato".

17:50

La Juve a Parma senza Koopmeiners

Dopo essere tornato al gol nelle battute iniziali della partita casalinga contro il Lecce, Koopmeiners salta la sfida contro il Parma: il motivo.

17:40

Dove vedere Parma-Juve in tv

La Juventus deve rispondere al Bologna per la corsa alla Champions League, il Parma deve conquistare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione: info e canali su dove seguire la partita in tv e in streaming.