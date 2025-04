Torino-Udinese 2-0: Adams e Dembélé lanciano Vanoli, granata al decimo posto

TORINO - Colpo interno del Torino che batte 2-0 una coriacea Udinese . Allo Stadio Olimpico 'Grande Torino' , nel match valido come recupero della 33esima giornata di Serie A (inizialmente in programma lunedì 21 aprile ma slittato per la morte di Papa Francesco), i granata soffrono ma passano al tramonto del primo tempo con Che Adams (39') e il primo gol stagionale del 21enne centrocampista francese Dembélé (85'). Tre punti importanti per Vanoli che sale al decimo posto solitario a quota 43 punti, a +3 sui bianconeri di Runjaic fermi a 40 e alla quinta sconfitta consecutiva .

Adams sblocca il risultato

Primo tempo tutt'altro che emozionante allo Stadio Olimpico 'Grande Torino' dove i padroni di casa e i bianconeri friuliani si affrontano a viso aperto senza affondare il colpo. Le occasioni latitano e l'equilibrio regna sovrano fino al 36' quando è l'Udinese a sbloccare il risultato: il gol di Atta però, su precisa verticalizzazione di Ekkelenkamp, non vale. Dopo una breve revisione al Var infatti, il direttore di gara Collu annulla per un fuorigioco in partenza del centrocampista francese. Scampato il pericolo, il Torino si riversa in avanti e al 39' trova a sorpresa l'1-0 con Che Adams. Linetty sfrutta un erroraccio di Lovric in impostazione e serve Ricci, la cui conclusione viene respinta da un attento Okoye che però non può nulla sul tap-in dell'ex Southampton. Esulta l'attaccante scozzese: per il classe 1996 nato a Leicester si tratta del nono gol stagionale in campionato.

Dembélé segna il suo primo gol in Serie A

Secondo tempo decisamente più vivace all'Olimpico 'Grande Torino': la squadra di Vanoli parte forte ma deve fare i i conti con l'aggressività dei bianconeri che vanno vicini al pareggio al 54'. Cross di Atta e sponda di Pajero per Lovric che, ben posizionato, colpisce debolmente la sfera, bloccata da un attento Milinkovic-Savic. La formazione di Runjaic preme sull'acceleratore e spaventa ancora il Torino: è il 55' quando Ekkelenkamp verticalizza per Atta, il cui tiro sul primo palo viene parato di piede dal portiere serbo. Il Toro soffre, Vanoli è una furia in panchina contro i suoi giocatori ma la reazione del tecnico non sortisce alcun effetto ai granata che, al contrario, rischiano di subire il gol del pareggio. L'occasione per l'Udinese è clamorosa: bella giocata di Atta che serve tutto solo Payero in area. L'argentino lascia partire un tiro-cross sul quale Lovric non arriva per questione di centimetri, a porta completamente sguarnita (66'). Il monologo friuliano prosegue anche al 72', ancora con Payero: tiro centrale del numero 5 bianconero, bloccato da Milinkovic. La squadra di Runjaic prova l'assalto finale ma il gol lo trova il Torino con il giovane Dembélé: in campo al 76' al posto di Masina, il 21enne centrocampista francese sfrutta una goffa svirgolata di Solet in area di rigore e chiude il match con una precisa conclusione sul primo palo (85') segnando il suo primo gol in Serie A. L'ultimo ad arrendersi per l'Udinese è Keinan Davis ma è il solito Milinkovic-Savic a negargli la gioia del gol all'89'.

