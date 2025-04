Serie A, la classifica aggiornata: come è cambiata dopo i recuperi

La trentatreesima giornata del campionato di Serie A è andata in archivio con i recuperi delle partite di Pasquetta, rinviate a causa della morte di Papa Francesco. A sorprendere è sicuramente la sconfitta della Juventus, caduta in casa del Parma per 1-0. Una sconfitta che pesa sulla lotta ad un piazzamento Champions per i bianconeri. Ma come è cambiata la classifica?