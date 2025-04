Parma-Juve, la moviola: bene Chiffi, niente rigori

Arbitro Chiffi: voto 6

Gestione sufficiente per Chiffi che sin dai primi minuti impone un metro e lo rispetta senza particolari affanni. Fischia poco, ma la partita non ha bisogno di interventi pesanti. Al tramonto del primo tempo la Juventus chiede un fallo di mano di Keita in area dopo il cross di Kalulu, il braccio però è attaccato al corpo, giusto non fischiare rigore. Nella ripresa Kolo Muani protesta per una spallata in corsa di Valeri, il direttore di gara lascia correre: il contatto avviene fuori dall'area, il Var non può quindi intervenire. Dal replay si vede che l'attaccante viene sbilanciato, sarebbe stato corretto fischiare il calcio di punizione.