Atalanta-Lecce, quando si gioca: data e orario del recupero di Serie A

Atalanta-Lecce si giocherà domenica 27 aprile alle ore 20:45 al "Gewiss Stadium" di Bergamo. Questa la scelta della Lega Calcio dopo il rinvio per la scomparsa del fisioterapista Graziano Fiorita , che ha sconvolto tutto l'ambiente salentino. La partita, valida per la 34esima giornata di Serie A , era originariamente in programma domani, venerdì 25 aprile, al medesimo orario.

Atalanta-Lecce: ufficiale la data del recupero di Serie A

Gli uomini di Gian Piero Gasperini, reduci dalla vittoria esterna di San Siro con il Milan di Conceiçao, affronteranno i ragazzi di Marco Giampaolo in occasione del 34° turno di Serie A. Bergamaschi alla ricerca di punti importanti per archiviare il discorso Champions e consolidare il terzo posto in classifica, mentre i giallorossi hanno necessariamente bisogno di un risultato positivo per allontanare la zona retrocessione. La Lega ha deciso: Atalanta-Lecce si recupererà domenica 27 aprile alle ore 20:45 al "Gewiss Stadium" di Bergamo, a due giorni dalla data originariamente stabilita.